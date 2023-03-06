На Херсонщині затримано трьох колаборантів, які погрожували тюрмою за відмову «голосувати» на псевдореферендумі

Служба безпеки викрила ще трьох ворожих поплічників у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Херсонської області.

Зловмисниками є представники колишньої окупаційної адміністрації рф, які організовували фейковий плебісцит щодо «приєднання» регіону до складу країни-агресора.

Встановлено, що після захоплення Бериславського району вони добровільно пішли на співпрацю з російськими загарбниками.

За це одну з колаборанток призначили «заступником голови комісії референдуму». Двоє інших – увійшли до складу місцевих «дільничних виборчих комісій».

Перебуваючи на «посадах» вони виконували завдання москви щодо забезпечення «результатів» кремлівського проєкту.

Для цього разом із озброєними окупантами обходили житлові квартали та «збирали голоси».

У разі відмови – застосовували психологічний тиск та погрожували ув’язненням до російських тюрем.

Заповнені «бюлетені» колаборанти передавали так званим «головам виборчих комісій» для подальшої фальсифікації результатів «голосування».

Після звільнення частини регіону фігуранти намагались переховуватись від правосуддя.

Однак, співробітники СБУ встановили їхнє місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зараз вони перебувають під вартою.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Херсонської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України