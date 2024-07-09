На Херсонщині завершили розслідування щодо псевдоголови Музиківської територіальної громади

Під час тимчасової окупації Херсонської області фігурант добровільно обійняв керівну посаду у незаконно створеній окупантами територіальній громаді. Також він погодився увійти до складу так званої виборчої комісії, яка працювала під час проведення незаконного референдуму на території Білозерщини. Злочинну діяльність херсонця слідчі кваліфікували за ч. 5 ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України. Нині досудове розслідування завершене та обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Фігуранту загрожує 10 років ув’язнення.

Як розповіла заступник начальника відділення №1 (Білозерське) Херсонського районного управління поліції Тетяна Кобзар, про причетність 54-річного жителя Херсона до колабораціонізму дізналися оперативники підрозділу. Розшуковці встановили, що під час тимчасової окупації він добровільно погодився співпрацювати з представниками країни-агресора. Окупанти призначили херсонця на посаду «глави сєльского посєлєнія музиковка воєнно-гражданской адміністрациі бєлозьорской посєлковой тєріторіальной громади». В обов’язки псевдоголови входило виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади.

Також оперативники встановили, що фігурант увійшов до складу «виборчої комісії», яка у період з 23 по 27 вересня 2022 року під час проведення окупантами незаконного референдуму працювала на територіях Загорянівки та Східного. У вказані дні зловмисник також приїздив до населених пунктів, активно агітував місцевих мешканців узяти участь у «референдумі» та проголосувати за приєднання Херсонської області до складу держави-агресора.

Злочинні дії херсонця кваліфікували за ознаками ч. 5 ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України (Зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, та участь громадянина України у проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території).

Наразі слідчі поліції Білозерщини завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт затверджений Олешківською окружною прокуратурою та скерований на розгляд суду. Нині фігурант оголошений у розшук, адже перед деокупацією Херсона він втік разом із окупантами на тимчасово окуповане Лівобережжя. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Херсонської області