На Херсонщині злочинці з псевдоправоохоронного органу катували мирних мешканців та співпрацювали з ворогом

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора 26 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру.

Їм інкриміновано керівництво частиною злочинної організації та участь в ній, колабораційну діяльність, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, викрадення людей та катування (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 5, 7 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення рф та окупації частини Херсонщини, громадяни України та рф створили у місті Нова Каховка псевдоорган «Новокаховский городской отдел полиции Главного управления МВД Херсонской области».

Керували ним громадянин України, який до повномасштабного вторгнення працював в окупаційній поліції АРК Крим, та колишній кадровий працівник міністерства внутрішніх справ держави-агресора.

Для забезпечення діяльності цієї злочинної організації вони залучили діючих та колишніх працівників територіальних підрозділів Нацполіції України, місцевих мешканців м. Нова Каховка з проросійськими поглядами. Їх призначили на відповідні псевдопосади у так званий «Новокаховский городской отдел полиции Главного управления МВД Херсонской области» з присвоєнням спеціальних звань.

Вони виконували злочинні завдання керівництва рф, допомагали окупантам проводити незаконний референдум. Обвинувачені виявляли та усували місцевих мешканців, які не підтримують ворога і несуть загрозу діяльності окупаційної влади, придушували проукраїнські мітинги. Викрадали тих, хто підтримує Україну, учасників АТО та ООС, працівників правоохоронних органів, катували їх, проводили з ними «слідчі дії» із застосуванням тортур та тривалий час утримували у нелюдських умовах в підвальних приміщеннях захопленого відділку поліції у м. Нова Каховка.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України, Головного відділу захисту національної державності ГУ СБУ в Херсонській області.

Продовжується проведення слідчих (розшукових) дій, які направлені на встановлення та викриття осіб, які співпрацювали з окупаційною владою рф в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора