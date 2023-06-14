На Херсонщини судитимуть подружжя, яке підозрюється в колабораціонізмі та пособництві окупантам

У причетності до вчинення злочинів проти основ національної безпеки України подружжя з Херсона викрили представники територіального управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ України. У березні зловмисники були затримані. Під час досудового розслідування за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури слідчі зібрали достатньо доказів для обвинувачення фігурантів. Наразі досудове розслідування завершене та обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Як повідомив заступник начальника слідчого управління поліції Херсонщини Чермен Тускаєв, фігурантами виявилися 44-річна жінка та її 56-річний чоловік. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що влітку минулого року подружжя добровільно, в тому числі з ідеологічних мотивів, погодилося співпрацювати з окупаційною владою. Зокрема, жінка очолила та зареєструвала за російським законодавством незаконно створене “комунальне підприємство” з надання послуг із вивезення сміття. ЇЇ чоловік зареєструвався відповідно до законодавства рф як фізична особа-підприємець та надав у користування “організації” дружини близько двох десятків власних вантажних автомобілів. Також подружжя відкрило рахунки в російському банку для проведення розрахунків за надання послуг у російських рублях.

Господарську діяльність підприємства вони вели у тісній взаємодії з державою-агресором, зокрема обслуговували інші незаконно-створені окупаційною владою комунальні підприємства та організації, отримували з цього прибуток у рублях, платили незаконній владі податки та передавали окупантам матеріальні ресурси.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили автомобілі, спеціальну та комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документи, що підтверджують їх злочинну діяльність. Крім цього під час слідства правоохоронці з’ясували, що подружжя також незаконно заволоділо сміттєвозом, який перебував на відповідальному зберіганні одного з автосалонів.

Слідчі кваліфікували протиправну діяльність подружжя за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб), ч. 1 ст. 111-2 (Пособництво державі-агресору), ч. 4 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Обом зловмисникам суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт затверджений обласною прокуратурою та скерований на розгляд суду. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Херсонської області