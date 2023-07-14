На Херсощині у «колекціонера» вилучили зброю та боєприпаси (фото)

У протизаконних діях мешканця Бериславського району викрили працівники поліції Високопільщини та оперативники Департаменту контррозвідки СБУ.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснюється представниками Бериславської окружної прокуратури.

Як розповів керівник відділення №1 (Високопілля) Бериславського районного відділу поліції Олександр Коновал, на початку липня під час проведення стабілізаційних заходів на території обслуговування підрозділу спільна група зі складу поліцейських та представників СБУ отримала інформацію, що 57-річний житель одного з населених пунктів Новоолександрівської територіальної громади може бути причетний до незаконного зберігання зброї. Негайно було розпочате досудове розслідування. Під час проведених за процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури слідчо-розшукових заходів правоохоронці з’ясували, що оперативна інформація відповідає дійсності.

Сьогодні у домоволодінні фігуранта був проведений санкціонований обшук. Під час огляду гаражного приміщення правоохоронці виявили вогнемет, одноразовий гранатомет, РПГ-22, ПТРК «КОРНЕТ», 4 тубуси бойового заряду для гаубиці, 7 танкових зарядів калібром 125 мм, 2 танкових снаряди, 5 снарядів калібру 30 мм до автоматичної гармати, майже 250 кулеметних набоїв калібром 7.62 мм, понад 100 патронів калібром 5.45 мм, корпус від гранати Ф-1, 3 постріли до РПГ-7, більше десятка крупнокаліберних набоїв, 13 підривачів, протитанкову міну, постріл до СПГ та 4 кілограми артилерійського пороху.

За словами правопорушника, зброю та боєприпаси він зберігав із метою колекціонування, а відшукував їх на територіях, де під час тимчасової окупації розташовувалися оборонні позиції військових рф.

Наразі вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру. Нині вирішується питання про повідомлення фігуранту підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України (караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років). Також слідство клопотатиме у суді про обрання зловмиснику на час досудового розслідування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Поліція Херсонської області