На Хмельниччине мамашу-изверга подозревают в жестоком избиении четырехлетней дочери

Врачи борются за жизнь девочки.

Четырехлетнюю девочку в состоянии комы госпитализировали на Хмельниччине. У ребенка — многочисленные ушибы, синяки и перелом предплечья. Мама рассказала, что все это девочка сделала себе сама во время приступа эпилепсии. Однако полиция заподозрила женщину в избиении дочери и уже взяла ее под стражу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

На маленькой Вите нет живого места. Синяки и гематомы различной давности, говорят медики. И отвергают мамину версию о том, что девочка сама так побилась, потому что у нее еще и ушибы внутренних органов и сломанная рука.

«(Ребенок находится. — Ред.) в глубокой тяжелой коме. (У нее. — Ред.) многочисленные ушибы и синяки покровов туловища, лица, повреждения внутренних органов — легких, почек», — отмечает Игорь Бойко, заведующий поликлиники Хмельницкой городской детской больницы.

История четырехлетней Виты очень непростая. В год ее вместе со старшей сестрой уже забирали от родной мамы в дом семейного типа, потому что женщина не заботилась о дочерях и вообще покинула их на несколько месяцев, оставив на родственника.

«Судом были дети отобраны из-за того, что она оставляла их постоянно», — говорит Нина Магур, руководитель службы по делам детей Хмельницкой ОГА.

Но родительских прав женщину не оставляли. И когда она недавно вышла замуж за почти шестидесятилетнего мужчину — дечочек забрала обратно.

34-летняя мама судимая за кражи, говорят в полиции. А ее муж имеет судимость за убийство. Он работает гробовщиком в Хмельницком. Она в декрете с их общим семимесячным ребенком, рассказали нам в Ходаковцах. Здесь семья поселилась два месяца назад, уже вместе с тремя детьми.

«Все нормально, соседи никто ничего не замечал такого плохо, чтобы они там дрались, ругались. Что случилось — никто толком не знает», — говорит Василий Ловин, староста Ходаковец.

Мать сейчас в полиции. О семье отказались рассказывать ближние соседи. Тогда староста сам рассказывает, что услышал во время допроса родителей.

«За разговорами отца, ребенку уже десять дней было плохо, ребенок сам бился головой о дверь. Виточка бежала, там упала, языка себе прикусила, пена пошла изо рта, билась, не могли ее успокоить», — добавляет староста Ходаковец.

Но родительскую версию об эпилепсии опровергают в соцслужбе. Говорят, ребенок был здоров и никаких приступов в приемной семье в него никогда не видели.

«Ни в одном документе нет и не было, а детей-сирот и тех, кто находится в домах семейного типа, обследуют дважды в год», — говорит руководитель службы по делам детей Хмельницкой ОГА.

Девочки, говорит чиновница, были очень привязаны к приемной маме, с которой прожили почти три года.

Сейчас все трое детей в больнице. Сестренку и братика Виты обследуют медики. Их мама под стражей на ближайшие два месяца. Если ее вину докажут — женщине грозит заключение и лишение родительских прав. И если младшего ребенка еще могут вернуть под опеку отца, то девочек соцслужбы хотят вернуть обратно к приемной матери. Правда, если Вита выживет, потому что прогнозы медиков неутешительны.