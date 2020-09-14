На Хмельниччине разоблачена преступная группа, занимавшаяся сбытом амфетамина в особо крупных размерах

Правоохранители Хмельницкой области разоблачили преступную группу, которая занималась сбытом амфетамина в особо крупных размерах.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой областной прокуратуры.

«При эффективном процессуальном руководстве отраслевого отдела Хмельницкой областной прокуратуры следственным управлением ГУНП в области совместно с сотрудниками борьбы с наркопреступностью ДБН НПУ и сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в области разоблачена преступная группа, которая занималась незаконным оборотом наркотических веществ», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сообщники изготовляли амфетамин, который затем сбывали. Оплату за наркотическое вещество принимали наличными, денежными переводами, а также ценными вещами.

Также для конспирации злоумышленники постоянно меняли место расположения нарколаболатории. С этой целью они покупали дома в разных районах области, обустраивали их камерами видеонаблюдения и охраняли территорию.

«По результатам проведения санкционированных судом обысков по месту жительства фигурантов правоохранителями выявлено и изъято более пяти килограммов амфетамина, более двух килограммов каннабиса, пол килограмма фенилнитропропена и сто литров химических реактивов», — отмечается в сообщении.

Кроме того, изъято оружие, боеприпасы, денежные средства, банковские карты и принадлежности для изготовления наркотических средств.

Стоимость изъятых наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров составляет около 3,5 млн грн.

По указанным фактам следственным управлением Главного управления Национальной полиции в области проводится досудебное расследование уголовного производства, в рамках которого трем лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц).

По ходатайствам стороны обвинения подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве прекращена деятельность преступной группы, которая изготовляла и сбывала амфетамин, стоимость которого около 175 тыс. грн.