На Хмельниччині 19-річнного водія судитимуть за вчинення ДТП із загиблим

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 4 жовтня близько 6-ї години ранку в смт Білогір’я.

Тоді автомобіль «Опель Зафіра» під керуванням 19-річного водія скоїв наїзд на 45-річного пішохода. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Нещодавно слідчі Шепетівського райуправління поліції вже закінчили досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області