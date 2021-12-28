На Хмельниччині блоковано розкрадання комплектуючих для військової бронетехніки

Контррозвідка Служби безпеки України викрила масштабне розкрадання запчастин та комплектуючих до військової броньованої техніки однієї з військових частин Хмельницької області. В умовах особливого періоду нестача таких комплектуючих могла завдати шкоди обороноздатності нашої держави.

Матеріалами слідства свідчать, що до злочинної діяльності причетний службовець-контрактник, який разом зі своїм батьком організували викрадення комплектуючих до бронетехніки.

Військовий вивозив крадене з частини на власному автомобілі чи передавав їх батьку через огорожу.

Викрадене зловмисники зберігали у гаражному приміщенні для подальшого продажу.

Правоохоронці провели 12 обшуків. Під час слідчих дій було виявлено і вилучено десятки вузлів та деталей, комплектуючих до військової броньованої техніки, а саме:

прилади нічного бачення;

гідропідсилювачі башт;

генератори;

перископи;

оптичні прилади;

засоби управління вогнем;

світломаскувальні комплекти та інше.

За попередніми даними, загальна вартість викраденого майна становить приблизно 1 млн гривень.

У межах кримінального провадження обом зловмисникам повідомлено про підозру.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводило Управління СБУ в Хмельницькій області за координації Департаменту контррозвідки спільно з Державним бюро розслідувань за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону України.

СБУ