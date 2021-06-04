На Хмельниччині чоловік намагався «викупити» у поліцейського вилучене авто

Напередодні підозрюваного задокументували за нетверезе кермування та ще й без документів на транспортний засіб. Автівку вилучили. Щоб її повернути, мешканець м. Славута запропонував заступнику начальника місцевого відділення поліції хабар. Проте поліцейський одразу ж повідомив про таку пропозицію до управління внутрішньої безпеки ДВБ НПУ.

Учора, 2 червня, працівники управління внутрішньої безпеки ДВБ НПУ спільно зі слідчими Шепетівського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури задокументували факт надання неправомірної вигоди поліцейському.

41-річного мешканця Славути затримали під час передачі ним 10 тисяч гривень поліцейському.

Наразі зловмиснику вже оголошено про підозру за ч.3 ст.369 Кримінального Кодексу України — Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області