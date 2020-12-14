На Хмельниччині чоловік погрожував лікарям та стріляв з рушниці у бік поліцейських

Бійці спецпідрозділів КОРД та роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області успішно і без жодного пострілу провели спецоперацію із роззброєння та затримання чоловіка, який погрожував рушницею лікарям та правоохоронцям. В ході спецоперації ніхто не постраждав.

Надзвичайна подія сталася ввечері 13-го грудня в с. Богданівці.

39-річний чоловік мав проблеми зі здоров’ям і під час чергового загострення матір викликала до нього бригаду швидкої медичної допомоги.

Протестуючи проти госпіталізації, медиків він зустрів з батьківською рушницею у руках. Лікарі одразу зателефонували до поліції та залишили місце події.

Майже три години бійці КОРДу та роти поліції особливого призначення вели перемовини з чоловіком, який, бігаючи по периметру домогосподарства, здійснив близько 20 хаотичних пострілів у бік правоохоронців. Стріляв почергово з гладкоствольної та пневматичної рушниць.

Національна поліція України