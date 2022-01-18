На Хмельниччині чоловіка затримали на передачі хабаря поліцейському (фото)

Мешканець Чернівецької області спробував «відкупити» свого меншого брата від кримінальної відповідальності за крадіжку. За це чоловік може бути позбавлений волі на строк до восьми років.

Співробітники поліції Хмельниччини викрили 30-річного жителя Буковини на вчинені крадіжки. Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Аби чоловік не потрапив під суд за вчинене, його старший брат вирішив «домовитися» з правоохоронцями. Він звернувся до начальника сектору дізнання одного з відділень Хмельницького районного управління поліції та пообіцяв 1 000 доларів США за закриття кримінального провадження. Про таку пропозицію посадовець поліції відразу повідомив працівників Хмельницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

33-річного фігуранта поліцейські, за процесуального керівництва Хмельницької окружної прокуратури, затримали відразу після надання ним хабаря. Кошти вилучено. Слідчі поліції готують чоловікові оголошення про підозру за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Наразі він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За скоєну крадіжку молодшому з братів може загрожувати максимальне покарання до трьох років ув’язнення, а ось його старшому братові за підкуп службової особи – від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Подальшу долю обох вирішить суд.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України