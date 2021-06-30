На Хмельниччині держреєстратора підозрюють у незаконному переоформленні нерухомості вартістю ₴750 тис.

Підозрювана незаконно здійснила поділ нерухомості та змінила її власника.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах) та ч. 3 ст. 365-2 (зловживанні повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану із наданням публічних послуг) Кримінального кодексу України держреєстратору однієї із міських рад області.

Як встановили правоохоронці, посадовиця несанкціоновано зняла арешт із нежитлового приміщення вартістю понад 740 тис грн, який був накладений за рішенням суду, здійснила поділ вищевказаного майна та змінила власника.

Посадовець прийняла такі рішення попри заборону вчинення будь-яких дій щодо арештованого майна.

Сьогодні, 30 червня, слідчі повідомили державному реєстратору про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області