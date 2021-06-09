На Хмельниччині до 10 років ув’язнення засуджено 41-річного чоловіка, який намагався підірвати гранатою своїх знайомих

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок Полонського районного суду від 5 вересня 2019 року, відхиливши апеляційну скаргу обвинуваченого.

Нагадаємо, надзвичайна подія, яка лише за щасливим збігом обставин не призвела до тяжких наслідків, сталася в райцентрі Полонне 2 грудня 2018 року близько восьмої години вечора. Між 41-річним затриманим та трьома чоловіками виникла словесна перепалка, в результаті якої зловмисник прямо із вікна свого мікроавтобуса кинув у напрямку потерпілих, які стояли на узбіччі дороги, гранату РГД-5.

Чоловік жбурнув гранату далі наміченої цілі, і вона вибухнула в рові поблизу дороги, тож осколки тільки злегка зачепили потерпілих.

Після скоєного підозрюваний навіть не вийшов зі свого автомобіля, щоб надати допомогу чоловікам, а одразу помчав додому, а звідти — у Рівне, де винайняв готель і намагався забезпечити собі алібі.

Тим часом потерпілі звернулися із заявою до Полонського відділення поліції. Правоохоронці оперативно встановили можливе місцезнаходження зловмисника, швидко виїхали до сусідньої Рівненської області та затримали його.

Полонський районний суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами ) та ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України та визначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Хмельницький апеляційний суд відхилив скаргу обвинуваченого і залишив вирок без змін.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області