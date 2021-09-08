На Хмельниччині до 11 та 12 років позбавлення волі засудили зловмисників, які намагались вбити іноземця

Чоловіки мали борги перед уродженцем Саудівської Аравії, і щоб не повертати їх, домовились убити підприємця. Проте останньому вдалося врятуватись, а злочинців затримали поліцейські.

Потерпілий — 31-річний іноземець, який уже не перший рік живе у Харкові, де займається підприємницькою діяльністю. Обоє затриманих, 27-річний харків’янин та 25-річний хмельничанин, мали перед ним боргові зобов’язання: останній заборгував 2 тис доларів США, які взяв у потерпілого для придбання автомобіля, а харків’янин мав борг за проживання у хостелі, який належить підприємцю. Щоб не сплачувати заборговані кошти, чоловіки вирішили вбити іноземця.

30 березня 2020 року зловмисники під приводом того, що в колишньому Ізяславському районі потрібно забрати автомобіль, який належить потерпілому, попросили завезти їх туди. По дорозі, на під’їзді до Ізяслава, зловмисники під вигаданим приводом зупинили автомобіль, а потім один із них несподівано вистрілив іноземцеві у скроню. На щастя, куля пройшла по дотичній та не завдала серйозних поранень.

Потерпілому вдалося заблокуватися в автомобілі. Він натис на газ і втік з місця події. Від’їхавши на безпечну відстань, достукався до місцевих жителів і попросив викликати поліцію.

Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, наступного дня вранці в Хмельницькому працівники Головного управління Нацполіції в області затримали обох молодиків, на яких вказав потерпілий. За місцем проживання одного із них поліцейські вилучили пістолет, з якого стріляли в іноземця.

Нещодавно Ізяславський районний суд визначив покарання чоловікам у вигляді 11 та 12 років позбавлення волі. Їх визнали винними у вчиненні злочину, передбаченого п.п. 6,12 ч. 2 ст. 115 (через ст. 15) Кримінального кодексу України — Замах на умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області