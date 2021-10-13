На Хмельниччині до 14 років позбавлення волі засудили чоловіка, який убив власного батька

Такий вирок виніс Хмельницький міськрайонний суд 41-річному місцевому жителю, який під час сімейного конфлікту скоїв вбивство свого 80-річного батька.

Нагадаємо, події мали місце у 2020 році в селі Стуфчинці Хмельницького району. Закривавлене тіло чоловіка виявили соціальні працівники вранці 26 лютого, коли мали везти пенсіонера на планове лікування. Вони одразу ж повідомили про те, що сталося, до поліції.

На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група. На тілі пенсіонера поліцейські виявили численні гематоми та відкриту черепно-мозкову травму, яка, за попереднім висновком експерта, і призвела до смерті.

Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження під час сімейного конфлікту потерпілому наніс його 41-річний син. Також з господарства поліцейські вилучили знаряддя вбивства — закривавлену дерев’яну палицю.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження, проведено ряд експертиз та інших слідчих дій.

Нещодавно Хмельницький міськрайонний суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, і засудив його до 14 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області