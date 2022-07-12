На Хмельниччині до 3 років ув’язнення засуджено чоловіка, який вчиняв психологічне насильство над 74-річною матір’ю

Суд першої інстанції призначив 48-річному зловмиснику покарання у вигляді 200 годин громадських робіт. Проте було подано апеляцію. І вже апеляційний суд призначив кривднику реальний термін ув’язнення.

Чоловік проживав зі своєю 74-річною матір’ю. Старенька постійно потерпала від погроз, образ та інших психологічних знущань сина.

На допомогу пенсіонерці за кожним її викликом приїжджали поліцейські. Протягом року правоохоронці склали на нього 7 протоколів за домашнє насильство. Проте, на жаль, ані штрафи, ані профілактичні бесіди, ні постійні навідування дільничного до помешкання бабусі не спиняли чоловіка. Він знову і знову ображав матір.

Зібравши достатньо доказів систематичності вчинення насильницьких дій, слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури відкрили кримінальне провадження за ст.126-1 КК України (Умисне систематичне вчинення психологічного насильства щодо особи, з якою винний перебуває у сімейних відносинах). Невдовзі провадження було скеровано до суду.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним та призначив йому 200 годин громадських робіт. Проте за результатами розгляду апеляційної скарги Хмельницький апеляційний суд ухвалив новий вирок, згідно з яким чоловікові призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки 1 місяць.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області