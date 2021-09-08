На Хмельниччині до 6,5 років ув’язнення засудили іноземця, який спричинив ДТП із двома загиблими

Ярмолинецький районний суд визнав 37-річного громадянина Туреччини винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 27 грудня 2020 року близько 01.30 години на автодорозі з с. Томашівка в напрямку ст. Ярмолинці Ярмолинецького району.

37-річний іноземець, житель м. Хмельницького, керуючи автомобілем «Ауді А6», допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21099» під керуванням 24-річного жителя с. Томашівка, після чого «ВАЗ» перекинувся.

У результаті ДТП водій автомобіля «ВАЗ 21099» та його 32-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці події. Ще двоє пасажирів, чоловіки 30 та 48 років, отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до Ярмолинецької центральної районної лікарні.

Водій автомобіля «Ауді А6» не травмувався. Встановлено, що він перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Токсикологічна експертиза показала 1 проміле алкоголю в крові. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нещодавно слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області закінчили досудове розслідування і передали матеріали до Ярмолинецького районного суду. Суд визнав водія «Ауді А6» винним у вчиненні ДТП з кількома загиблими і визначив йому покарання у вигляді 6 з половиною років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області