На Хмельниччині до 6 років ув’язнення засудили 51-річного чоловіка, в якого вилучили наркотиків на ₴1,3 млн.
Старокостянтинівський районний суд визнав місцевого жителя винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 17 квітня 2020 року працівники Старокостянтинівського відділу поліції проводили санкціонований обшук за місцем проживання 51-річного жителя райцентру.
У ході обшуку в будинку, на горищі та інших господарських спорудах поліцейські виявили та вилучили 20 пакетів з коноплею. Загальна вага вилученого наркотичного зілля склала 6 кг. Його вартість за цінами «чорного ринку» — близько 1,3 мільйона гривень.
Нещодавно Старокостянтинівський районний суд визнав чоловіка винним у незаконному зберіганні наркотиків в особливо великих розмірах і визначив йому покарання у вигляді 6 років ув’язнення.
Сектор комунікації поліції Хмельницької областіTweet