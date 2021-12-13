На Хмельниччині до 6 років ув’язнення засудили 51-річного чоловіка, в якого вилучили наркотиків на ₴1,3 млн.

Старокостянтинівський районний суд визнав місцевого жителя винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 17 квітня 2020 року працівники Старокостянтинівського відділу поліції проводили санкціонований обшук за місцем проживання 51-річного жителя райцентру.

У ході обшуку в будинку, на горищі та інших господарських спорудах поліцейські виявили та вилучили 20 пакетів з коноплею. Загальна вага вилученого наркотичного зілля склала 6 кг. Його вартість за цінами «чорного ринку» — близько 1,3 мільйона гривень.

Нещодавно Старокостянтинівський районний суд визнав чоловіка винним у незаконному зберіганні наркотиків в особливо великих розмірах і визначив йому покарання у вигляді 6 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області