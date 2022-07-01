На Хмельниччині до 8 років ув’язнення засудили чоловіка, який до смерті побив дружину

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України, і засудив його до 8 років ув’язнення.

Подія трапилась у грудні минулого року в с. Слобідка-Рихтівська. На лінію «102» надійшло повідомлення від 46-річного місцевого жителя про те, що його 36-річний знайомий на ґрунті ревнощів спричинив декілька ударів руками по тілу та голові своїй 26-річній дружині, внаслідок чого вона померла.

У скоєному чоловік потерпілої зізнався. Поліцейським пояснив, що вони з дружиною в компанії відпочивали вдома у заявника. Він приревнував дружину до інших і побив, внаслідок чого та померла.

За скоєне чоловік 8 років перебуватиме в ув’язненні

Сектор комунікації поліції Хмельницької області