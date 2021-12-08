На Хмельниччині до 8 років ув’язнення засудили молодика, який скоїв розбійний напад на рідну бабусю

Новоушицький районний суд визначив 24-річному чоловікові покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, подія сталася в с. Адамівка на Віньковеччині. 5 лютого цього року вранці син 72-річної потерпілої приїхав з Хмельницького до матері, і коли жінка не відчинила ворота, забив на сполох. Таки потрапивши на подвір’я, чоловік побачив, що матір сильно побита лежить у літній кухні.

Чоловік одразу зателефонував до поліції. На місце невідкладно виїхала слідчо-оперативна група, експерти, кінологи та інші профільні спеціалісти.

Як з’ясували правоохоронці, пізнього вечора через незачинені двері в літню кухню, де була старенька, проник невідомий, сильно побив потерпілу і забрав у неї близько 11 тисяч гривень, після чого зник у невідомому напрямку.

Вжитими оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що до скоєння злочину може бути причетний 24-річний онук потерпілої, син заявника.

Молодика розшукали і затримали у Хмельницькому. Частину викрадених коштів у нього вилучили.

Нещодавно Новоушицький районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області