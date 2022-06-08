На Хмельниччині до 8 років ув’язнення засудили водія, який на смерть збив 17-річного підлітка і втік з місця ДТП

Тоді правоохоронці оперативно розшукали і затримали зловмисника. Експертиза показала, що він перебував за кермом у стані сп’яніння.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 17 грудня минулого року о 22:00 годині в смт Стара Синява Хмельницького району. Місцевий житель, керуючи автомобілем «Рено Дастер», допустив наїзд на неповнолітнього пішохода, який рухався в попутному напрямку. Від отриманих травм юнак загинув на місці події.

Зловмисник із місця події втік, проте його оперативно розшукали і затримали правоохоронці. Перевірка водія за допомогою «Драгера» показала 2 проміле алкоголю в крові.

Нещодавно Старосинявський районний суд закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України — ч. 3 статті 286-1 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці). Йому призначили покарання у вигляді 8 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області