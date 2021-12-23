На Хмельниччині до 9 років ув’язнення засудили двох чоловіків за майже 30 крадіжок та розбійний напад

Події розвивались у 2017 році. Раніше судимі чоловіки певний час промишляли крадіжками, а у травні скоїли розбійний напад на 63-річну жительку смт. Ярмолинці: проникли в будинок, зв’язали її та відібрали гроші і коштовності. Проте вже на другий день після вчинення злочину зловмисників затримали поліцейські.

30 травня 2017 року близько 3-ї години ночі двоє розбійників, відтиснувши ломом пластикове вікно в будинку 63-річної жительки смт. Ярмолинці, проникли всередину. Господиня була вдома сама. Зловмисники зв’язали жінці руки і ноги скотчем, а потім, погрожуючи розправою, почали вимагати гроші. Потерпілій не залишилось нічого, як сказати, де вона зберігає цінності. У результаті злодії забрали 3 тисячі доларів, 4 тисячі євро, тисячу гривень, золоті прикраси та декілька банківських карток.

Засуджені ретельно готувались до вчинення розбійного нападу: одягли темний одяг, обличчя прикрили балаклавами і навіть змінювали голос, бо, як згодом виявилось, один із них мешкав у цьому ж селищі.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів уже на другий день після вчинення злочину розбійників затримали. Ними виявились двоє чоловіків 47 та 57 років. Обоє раніше неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Один із них був наркозалежним.

Завдяки оперативності розкриття злочину під час проведених обшуків у будинках затриманих вдалося вилучити більшість викрадених грошей та коштовностей.

Крім того, у ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що на рахунку цього кримінального дуету ще близько трьох десятків крадіжок з будинків та підсобних господарств на території Хмельницького, Ярмолинецького районів та обласного центру. Загальна сума збитку потерпілих склала близько 700 тисяч гривень.

Хмельницький міськрайонний суд закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав чоловіків винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч.ч. 3,4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та засудив їх до 9 років і 3 місяців та 9 років і 6 місяців позбавлення волі. З конфіскацією усього майна, окрім житла.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області