На Хмельниччині двоє сільських голів підробляли заповіти померлих, щоб заволодіти їх землями

На Хмельниччині двох сільських голів судимуть за підробку заповітів померлих односельчан з метою заволодіння їх землями.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі, передає УНН.

“Летичівською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальні акти стосовно двох голів сільських рад у Хмельницькому районі за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення ( ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України)”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, голова села “розпорядилась” майном давно померлих односельчан, які за життя нікому його не заповіли. На підставі підроблених нею заповітів її знайомі отримали у власність більше 5 га землі.

Інша обраниця не посоромилась оформити заповіт щодо 3,3 га землі на ім’я свого чоловіка.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Хмельницького районного управління ГУНП у Хмельницькій області.