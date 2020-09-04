На Хмельниччині голову сільради затримали за вимагання в учасника ООС хабаря за виділення землі

Посадовець вимагав у бійця тисячу доларів США за прийняття сесією сільської ради позитивного рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації про передачу йому у приватну власність земельної ділянки для ведення садівництва.

Сьогодні, 4 вересня, працівники ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури затримали голову одного із сіл Кам’янець-Подільського району.

Посадовець вимагав у бійця ООС тисячу доларів США за прийняття сесією сільської ради позитивного рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації про передачу йому у приватну власність земельної ділянки для ведення садівництва.

Затримали голову сільської ради під час отримання вказаної суми у гривневому еквіваленті. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про оголошення сільському голові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області