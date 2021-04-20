На Хмельниччині керівника товариства підозрюють у розтраті майна вартістю понад 6 млн грн

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому керівнику товариства у розтраті майна вартістю понад 6 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України).

Після укладення договору відповідального зберігання іншим суб’єктом господарювання товариству передано 588 тонн цукру. Незважаючи на досягнуті домовленості, зберігач не відвіз його на власні склади, а реалізував підприємствам з інших регіонів.

Отримані кошти керівник товариства використав на власні потреби.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

За матеріалами Хмельницької обласної прокуратури