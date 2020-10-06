На Хмельниччині керівника відділення банку судитимуть за незаконні оборудки з нерухомістю на ₴800 тис.

За процесуального керівництва Хмельницької місцевої прокуратури слідчим відділом Хмельницького відділу поліції ГУНП в області завершено досудове розслідування кримінального провадження за фактом вчинення корупційних кримінальних правопорушень начальником відділення банку.

В ході слідства встановлено, що жінка, перебуваючи на посаді начальника відділення, під час своєї відпустки склала завідомо неправдивий офіційний документ – лист з проханням зняти заборону відчуження нерухомого майна, який підписала, завірила печаткою та надала нотаріусам.

На підставі підробленого листа приватним нотаріусом із державних реєстрів вилучено відповідні записи.

В результаті таких неправомірних дій будинок та земельна ділянка заставною вартістю понад 800 тис грн, які перебували в іпотеці банку для забезпечення виконання кредитором грошових зобов’язань за отриманим кредитом в розмірі 112 тис доларів США, були відчужені власником на користь третіх осіб.

Отриманими від реалізації майна грошовими коштами боржник розпорядився на власний розсуд, а не для погашення заборгованості по кредитним зобов’язанням. Внаслідок цього, через позбавлення банківської установи можливості звернути стягнення на предмет іпотеки, інтересам юридичної особи спричинено тяжкі наслідки.

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Валерій Заяц, обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України направлено для розгляду до Хмельницького міськрайонного суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури