На Хмельниччині колишнього сільського голову підозрюють у махінаціях з землею

Правоохоронці встановили, що посадовець підробив рішення сесії сільської ради про надання у власність дев’ятьом громадянам 18 гектарів землі, розташованої на території колишнього Теофіпольського району, загальною вартістю майже 700 тисяч гривень.

Сьогодні слідчі Хмельницького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру колишньому голові одного із сіл на Теофіпольщині.

Чоловік підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що посадовець підробив рішення сесії сільської ради про надання у власність дев’ятьом громадянам по 2 га землі, розташованої на території колишнього Теофіпольського району, загальною вартістю майже 700 тисяч гривень. Хоча на сесії такі питання навіть не обговорювались.

Далі підроблені рішення сільської ради намагались використати для реєстрації права приватної власності на землю, однак ці дії було зупинено працівниками правоохоронних органів, а на ділянки накладено арешт.

Наразі вирішується питання про обрання колишньому посадовцю запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області