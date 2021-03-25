На Хмельниччині контрактника-дезертира засудили до п’яти років позбавлення волі

У жовтні 2017 року солдат не з`явився на службу з відрядження, а відправився до дому.

Cлавутскій міськрайонний суд Хмельницької області визнав винним 30-річного військовослужбовця Збройних Сил України за контрактом у дезертирстві (ч. 3 ст. 408 КК України) та засудив його до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомили пресслужби спецпрокуратур у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

«У суді доведено, що в жовтні 2017 року солдат, з метою ухилитися від військової служби в умовах особливого періоду, не з`явився на службу з відрядження, а відправився до дому, де проводив час на власний розсуд», — йдеться у повідомленні.

Завдяки зібраним доказам Рівненською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Західного регіону доведено в суді вину військовослужбовця, а обвинувачений свою вину визнав повністю.

Суд врахував усі обставини, наведені прокурором, у тому числі тяжкість злочину та наявність судимості в минулому за крадіжку. За сукупністю вироків його засуджено до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про дезертирство, згідно з яким, військових, які самовільно залишили військову частину, позбавлятимуть звання. // LB.ua