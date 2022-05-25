На Хмельниччині контрактника і його товариша засуджено за розбій і грабіж

Прокурори Чернівецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону довели вину 22-річного уродженця Чернівецької області, контрактника військової частини та його 21-річного односельчанина, які, як встановило досудове розслідування, у березні 2020 року спершу побили та обікрали у Кам’янці-Подільському місцевого мешканця, а через кілька тижнів – напали на жінку похилого віку, яка поверталась додому.

За даними експертизи чоловік отримав низку травм, серед яких синці, переломи, садна, струс головного мозку та закрита черепно-мозкова травма. Майнова шкода склала понад 8 тис грн.

Натомість у потерпілої зловмисникам вдалось вирвати сумку із речами та грошима. Усього збитки становили більш ніж 2,5 тис грн.

Так, фігурантам інкримінували ч.2 ст.187 КК України (розбій), ч.2 ст.186 КК України (грабіж).

Вироком Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області нападників визнано винними та з урахуванням обтяжуючих обставин обом призначено покарання у вигляді 7 років і шести місяців позбавлення волі із конфіскацією майна, яке є у їх власності (окрім житла).

До моменту надбання вироком суду законної сили обвинувачені перебуватимуть під вартою. Крім цього, керівництвом військової частини вирішуватиметься питання про звільнення вказаної особи з військової служби.

Пресслужба Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Західного регіону