На Хмельниччині кооператив набрався кредитів, щоб купити тракторів і «кинув» банк на ₴55 млн.

Хмельницький міськрайонний суд продовжив розслідування на шість місяців кримінального правопорушення, в якому фігурує сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Перший національний аграрний кооператив».

Про це свідчить ухвала від 8 квітня.

За матеріалами справи на початку березня 2016 року обслуговуючий кооператив уклав кредитний договір з державним банком «Укргазбанк», відповідно до якого підприємство отримало цільові кредитні кошти у розмірі 79,2 млн грн на придбання тракторів марки «Білорусь» у кількості 90 одиниць. Цю ж техніку було визнано заставним майном для забезпечення кредитних зобов`язань та внесено до реєстру заборони відчуження до моменту повного виконання боргових зобов`язань перед банком.

Впродовж 2016-2017 років кооператив належним чином виконував умови кредитного договору і погасив 24,2 млн грн. Проте в подальшому службові особи кооперативу припинили виплати та ухиляються від виконання своїх обов`язків за кредитним договором.

За фактом неповернення кредитних коштів за поданням відкрито виконавче провадження. Далі приватний виконавець отримав дані, що службовими особами кооперативу вчиняються дії щодо незаконної реалізації та передачі в оренду третім особам заставного майна, всупереч умовам кредитного договору та договору застави, без погодження із банківською установою.

Наразі слідство з’ясувало місцезнаходження лише 29 одиниць техніки, які реалізовано в ході проведення відкритих торгів. Таким чином, частково задоволено вимоги ПАТ АБ «Укргазбанк» на суму 12,4 млн грн. При цьому основна сума простроченої кредитної заборгованості перед банком залишається не погашеною. Місцезнаходження решти сільськогосподарської техніки у кількості 61 одиниці поки не вдається з’ясувати

Відповідно до листа ПАТ «АТ «Укргазбанк», сума збитків завданих державній банківській установі становить 54,9 млн грн.

Крім цього, згідно з інформації уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи в Хмельницькій області, за сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом перереєстровано та знято з обліку усі 90 тракторів марки «Білорусь».

Разом з тим, для забезпечення повного і неупередженого розслідування слідчий поліції вказав на необхідність проведення низки слідчих та процесуальних дій, зокрема, необхідно: встановити фактичне місцезнаходження тракторів марки «Беларус» у кількості 61 одиниця та фактичних власників техніки; допитати 5 осіб як свідків; з’ясувати, коли були зареєстровані та чи здійснюють нині господарську діяльність ТОВ «Сварог-Буковина», ТОВ «Дністровські роси», ТОВ «АФ Оршівська», ТОВ «ФГ Тракт», ТОВ «СК Бужок», ПП «Вигода», ТОВ «Аделаїда-Еко» та ТОВ «Органікс Сідс». // НГП