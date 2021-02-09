На Хмельниччині молодик, якого розшукують за шахрайські дії, сам став жертвою шахраїв

«Карма» дістала 25-річного жителя Кам’янець-Подільського району у Хмельницькому. Зловмисник купував зимову гуму для автомобіля і натрапив на шахраїв. Звернувся із заявою до поліції. Патрульні, які прибули на виклик, перевірили заявника по поліцейських базах, і виявилось, що він сам засуджений за шахрайські дії і ухиляється від відбування покарання.

Затриманий був засуджений за шахрайські дії ще наприкінці 2019 року, проте подав апеляцію. Та рішення апеляційного суду від 9 грудня 2020 року залишило вирок без змін — кам’янчанина визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України і засудили до 2 років ув’язнення.

Проте молодик ухилявся від виконання рішення суду і в січні був оголошений у розшук.

Перебуваючи у Хмельницькому, молодий чоловік вирішив придбати за оголошенням в інтернеті зимову гуму на колеса. І натрапив на шахраїв. Звернувся за допомогою до поліції. Патрульні, які виїхали на виклик, перевірили його за поліцейськими базами, і виявилось, що потерпілий сам перебуває у розшуку.

Кам’янчанина затримали і доправили в ізолятор тимчасового тримання, після чого на нього таки чекатиме в’язниця.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області