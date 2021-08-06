На Хмельниччині на збуті прекурсорів викрили злочинну групу із числа працівників оборонного підприємства

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону на одному із Державних підприємств оборонно-промислового комплексу Хмельниччини викрито злочинну групу на незаконному виробництві, зберігання прекурсорів, заволодінні ними шляхом зловживання службовим становищем та порушенні встановлених правил обігу прекурсорів (за ч. 2 ст. 311, ч.ч. 1, 2 ст. 312 та ч. 1 ст. 320 КК України).

За даними слідства, члени злочинної групи із числа працівників підприємства збували прекурсори, які підприємство використовувало в своїй діяльності, стороннім особам на території області та за її межами. При цьому на підприємстві виявлено значну кількість необлікованих прекурсорів та порушення умов їх зберігання.

Викриття злочину проводилося прокурорами спільно з оперативними працівниками спецполіції Хмельницького районного управління поліції, управління боротьби з наркозлочинністю ДБН Нацполіції та слідчими слідчого управління ГУ Нацполіції в Хмельницькій області. Слідство триває. Більшості фігурантам повідомлено про підозру.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Західного регіону