На Хмельниччині на збуті прекурсорів викрили злочинну групу із числа працівників оборонного підприємства

Опубликовано

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону на одному із Державних підприємств оборонно-промислового комплексу Хмельниччини викрито злочинну групу на незаконному виробництві, зберігання прекурсорів, заволодінні ними шляхом зловживання службовим становищем та порушенні встановлених правил обігу прекурсорів (за ч. 2 ст. 311, ч.ч. 1, 2 ст. 312 та ч. 1 ст. 320 КК України).

За даними слідства, члени злочинної групи із числа працівників підприємства збували прекурсори, які підприємство використовувало в своїй діяльності, стороннім особам на території області та за її межами. При цьому на підприємстві виявлено значну кількість необлікованих прекурсорів та порушення умов їх зберігання.

Сімейний бізнес». На Прикарпатті двоє братів вирощували та збували наркотики та психотропні речовини.

Викриття злочину проводилося прокурорами спільно з оперативними працівниками спецполіції Хмельницького районного управління поліції, управління боротьби з наркозлочинністю ДБН Нацполіції та слідчими слідчого управління ГУ Нацполіції в Хмельницькій області. Слідство триває. Більшості фігурантам повідомлено про підозру.

За матеріалами  Спеціалізованої прокуратури
у військовій та оборонній сфері Західного регіону

Like

Метки:

Читайте также: