На Хмельниччині патрульного судитимуть за вчинення ДТП з трьома загиблими (фото)

Хмельницькою обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель трьох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 серпня цього року поблизу с. Заруддя Хмельницького району.

За даними слідства, перебуваючи за кермом автомобіля марки «Мерседес Е200», інспектор сектору реагування патрульної поліції виїхав на смугу зустрічного руху, якою рухався автомобіль «Дачія Логан» під керуванням львів’янина.

В результаті зіткнення водій транспортного засобу, який їхав відведеною для нього смугою, а також два його пасажира – дружина та дворічний син, загинули на місці події.



Обвинуваченому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури