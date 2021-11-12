На Хмельниччині педофіла засуджено за спробу зґвалтування дитини

Суд у Хмельницькій області засудив до 7 років 6 місяців ув’язнення чоловіка за спробу зґвалтування неповнолітньої дівчинки.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Прокурори довели у суді провину 37-річного мешканця Волочиського району, який намагався зґвалтувати школярку.

У червні 2021 року дівчинка приїхала у гості до батька в одне з сіл Волочиського району.

Зловмисник, знаючи, що чоловік рано йде на роботу, скористався тим, що двері до будинку були не зачинені й проник в кімнату, де спала дитина.

Одягнувши на голову жіночу панчоху, озброївшись кухонним ножем, він зв’язав ременем руки потерпілій та, погрожуючи вбивством, намагався зґвалтувати її.

Дівчинка, проявила хитрість, вмовила чоловіка відпустити її в туалет й втекла до своєї тітки, яка жила неподалік. Так дитині вдалося уникнути насильства. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»