На Хмельниччині пенсіонер убив одного і важко поранив іншого сина

Наразі 67-річний чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Вчора, 3 січня, близько 15.00 години до Кам’янець-Подільського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Довжок місцевий пенсіонер ножем завдав тілесних ушкоджень своїм синам.

На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група та медики. На жаль, 41-річний потерпілий від отриманих травм загинув на місці події. Його старшого 44-річного брата терміново доправили в лікарню в Кам’янці-Подільському, де прооперували.

Правоохоронці встановили, що конфлікт між родичами виник під час спільного розпивання спиртного.

Батька потерпілих затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом умисного вбивства слідчими відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання йому запобіжного заходу. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області