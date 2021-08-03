На Хмельниччині поліцейські оперативно розшукали неповнолітнього, який викрав автівку і скоїв ДТП

У результаті автопригоди автомобіль суттєво пошкодився. Як виявилось, неповнолітній на той час перебував у стані алкогольного сп’яніння.

31 липня близько 6-ї години ранку у м. Ізяслав 16-річний шепетівчанин після вживання спиртного з друзями вирішив розважитися. Хлопець помітив припарковану автівку «ВАЗ 2107» й захотів покататися. Авто виявилося незамкненим, ще й з ключами.

Молодик без зайвих зусиль заволодів транспортним засобом, однак проїздив не більше пів години. За кілька десятків кілометрів водій зіткнувся з електроопорою, після чого покинув автівку.

Отримавши повідомлення, працівники сектору реагування патрульної поліції оперативно розшукали зловмисника. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області