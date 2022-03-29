На Хмельниччині поліцейські розшукують шахраїв, які ошукують благодійників

На жаль, війна не спиняє шахраїв. Навпаки, вони вигадують нові схеми, зловживаючи взаємопідтримкою та взаємодопомогою громадян.

Вчора, 28 березня, до мешканця міста Нетішин зателефонувала невідома особа. Жінка представилась посадовицею, яка нібито збирає кошти на бронежилети для наших бійців на фронті. Чоловік без вагань перерахував 5000 гривень на картковий рахунок, який йому надіслала шахрайка. Лише наступного дня потерпілий з’ясував, що його ошукали.

За даним фактом дізнавачі Шепетівського райуправління поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

Аби не стати жертвою такого цинічного злочину, поліцейські вкотре закликають:

— завжди перевіряйте інформацію від осіб, які телефонують вам на мобільний;

— якщо ви бажаєте надати фінансову допомогу для оборони країни, користуйтесь перевіреними рахунками відомих благодійних та волонтерських організацій або перераховуйте безпосередньо на ЗСУ.

Дозвольте своєму серцю горіти любов’ю і підтримкою. Але розум тримайте у холоді. Щоб усі наші зусилля не були марними.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області