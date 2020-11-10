На Хмельниччині поліцейські затримали підозрюваного у вчиненні розбійного нападу

Розбій стався 8 листопада близько 08.00 години у місті Полонне по вулиці Шолома Алейхема поблизу місцевого ринку.

Двоє невідомих розпилили сльозогінний газ в обличчя 51-річному жителю Житомирської області і вирвали у нього з рук сумку, в якій орієнтовно було близько 80 тисяч гривень.

Одному із нападників вдалося втекти, а от іншого наздогнали та утримували до приїзду поліцейських свідки події. Розбійником виявився 24-річний місцевий житель. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України