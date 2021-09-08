На Хмельниччині поліцейського підозрюють у незаконному продовженні дозволів на зброю

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру співробітникові районного управління Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області за фактами несанкціонованої зміни інформації в Інтергованій інформаційно-пошуковій системі органів внутрішніх справ України (ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, впродовж 2018-2020 років, перебуваючи на посаді інспектора з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи, він самовільно продовжив термін дії ряду дозволів на використання мисливської гладкоствольної зброї. Здебільшого це відбувалось під час перебування таких мисливців за кордоном, за відсутності їх заяв, без проходження відповідного медичного огляду та внесення плати за послугу.

В одному із випадків правоохоронець продовжив дію дозволу боржнику зі сплати аліментів, незважаючи на рішення державного виконавця про обмеження його права на користування зброєю.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Хмельницької обласної прокуратури