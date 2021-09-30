На Хмельниччині посадовці КП райради та облавтодору систематично отримували хабарі від «чорних» лісорубі
Внаслідок корупційних дій посадових осіб зловмисники незаконно зрубали дерев на суму майже три мільйони гривень.
Отримали докази причетності посадових осіб до корупційної схеми оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції. Так, лісник комунального підприємства районної ради та начальник дорожньо-ремонтного пункту облавтодору вступили у змову з лідером злочинної групи. Її учасники «спеціалізувалися» на незаконній порубці деревини на території природного парку «Подільські Товтри» та Кам’янець-Подільського лісгоспу, а також вздовж полезахисної смуги регіональної автомобільної дороги.
За певну винагороду посадові особи не реагували на дії «чорних» лісорубів, а саме — дозволяли вирубувати дерева цінних порід та не повідомляли, як то передбачено законом, про такі факти до правоохоронних органів. Кошти отримували за кожен вихід «лісорубів» на ввірену їм територію.
В ході слідства поліцейські встановили, що лісник комунального підприємства райради отримав неправомірної вигоди на загальну суму 15 тисяч гривень, а керівник дорожньо-ремонтного пункту облавтодору — 60 тисяч гривень.
На підставі отриманих доказів двом посадовим особам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.
Раніше, у травні 2021 року, лідера угруповання «чорних» лісорубів та його учасників затримали поліцейські. Усім фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, вчинена організованою) Кримінального кодексу України та обрали запобіжні заходи — цілодобовий домашній арешт.
Внаслідок функціонування корупційної схеми, налагодженій підозрюваними, державі було завдано збитків на суму майже три мільйони гривень.
Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.
Заходи з викриття зловмисників проводилося за участю СБУ в Хмельницькій області.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України