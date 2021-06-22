На Хмельниччині працівники поліції затримали 45-річного чоловіка, який зґвалтував 12-річну дівчинку

Працівники поліції Хмельницької області в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримали 45-річного чоловіка, який, застосувавши фізичне насильство, зґвалтував 12-річну дівчинку.

Про подію до поліції повідомила матір дівчинки. Зловмисник підстеріг дитину посеред дня неподалік її будинку та, застосувавши фізичну силу і погрози, зґвалтував.

За даним фактом слідчі ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Наразі чоловікові оголосили про підозру. Раніше він уже неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення злочинів майнового характеру.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області