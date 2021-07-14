На Хмельниччині правоохоронці викрили групу шахраїв, які ошукали людей на понад пів мільйона гривень

Слідчі ГУНП в Хмельницькій області спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та колегами з УСБУ, за підтримки адміністрації ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», задокументували 26 епізодів шахрайських дій на території чотирьох областей, в результаті яких потерпілі в загальному втратили понад пів мільйона гривень. Процесуальне керівництво здійснювала обласна прокуратура.

У ході досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, працівники поліції викрили шахрайську схему, створену особою, утримуваною у слідчому ізоляторі.

Чоловік залучив до злочинної діяльності 10 осіб з Дніпропетровської, Житомирської, Київської та Хмельницької областей. За попередньою змовою вони створили фіктивний call-центр та виманювали у громадян кошти під приводом продажу через мережу Інтернет за вигідною ціною талонів на дизпаливо та бензин, а також запчастин до транспортних засобів. Кошти, здобуті злочинним шляхом, зловмисники розподіляли між собою. Крім того, частину грошей передавали для поповнення так званого «злодійського общака» та використовували для незаконного придбання і постачання у слідчий ізолятор наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого збуту серед ув’язнених.

Правоохоронці провели шість санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Для забезпечення безперешкодної роботи слідчих було залучено спецпідрозділ КОРД.

В результаті обшуків працівники поліції вилучили мобільні телефони, сім-карти мобільного зв’язку, «чорнові» записи зловмисників.

Наразі трьом фігурантам розслідування оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області