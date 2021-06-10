На Хмельниччині правоохоронці вилучили у 55-річного чоловіка боєприпаси та вибухівку (фото)

У спеціальній схованці в дачному будинку, що належить фігуранту, під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили близько трьох сотень набоїв калібру 5,45, гранати Ф-1, вибухівку та тротилові шашки.

Співробітники ГУНП в Хмельницькій області спільно з колегами із УСБУ та за процесуального керівництва прокуратури викрили 55-річного хмельничанина у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки.

Усі заборонені предмети та речовини вилучили і направили на експертизу. Наразі правоохоронці встановлюють їхнє походження.

Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 ( Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 7 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області