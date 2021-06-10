На Хмельниччині правоохоронці вилучили у 55-річного чоловіка боєприпаси та вибухівку (фото)
У спеціальній схованці в дачному будинку, що належить фігуранту, під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили близько трьох сотень набоїв калібру 5,45, гранати Ф-1, вибухівку та тротилові шашки.
Співробітники ГУНП в Хмельницькій області спільно з колегами із УСБУ та за процесуального керівництва прокуратури викрили 55-річного хмельничанина у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки.
Усі заборонені предмети та речовини вилучили і направили на експертизу. Наразі правоохоронці встановлюють їхнє походження.
Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 ( Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 7 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
Сектор комунікації поліції Хмельницької областіTweet