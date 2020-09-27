На Хмельниччині шахраї від імені посадових осіб податкової вимагають кошти у бізнесу

За інформацією відділу з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Хмельницькій області у регіоні зафіксовані телефонні дзвінки шахраїв, які від імені посадових осіб податкової служби шляхом психологічного тиску на представників підприємницької спільноти прагнуть виманити грошові кошти.

Цього разу зловмисники за певну суму коштів, переведену на карточку, обіцяють не проводити перевірки, дати зелену вулицю реєстрації податкових накладних і в цілому позбавити будь-яких проблем у веденні бізнесу.

Головне управління ДПС у Хмельницькій області звертається до платників податків бути обачними, не піддаватися на провокації. У разі виникнення вказаних ситуацій, вчинення протиправних дій від імені працівників ДПС, негайно звертатись до Національної поліції за телефоном 102.

Також про такого роду факти можна повідомляти за номером телефону (0382) 61-84-85 до підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Хмельницькій області, або надсилати повідомлення на електронну скриньку (km.antikor@tax.gov.ua).

Інформація від платників податків може стати корисною для встановлення осіб, які своїми шахрайськими діями вводять в оману платників податків, що не сприяє конструктивному діалогу між ДПС та платниками податків.

До речі, сьогодні завдяки запровадженню електронних сервісів в процес обслуговування та податкового супроводу платників податків подати звіти та виконати податкові зобов’язання кожен платників податків може дистанційно, без візиту до податкової служби та без особистого спілкування з податковим інспектором.

Територіальні органи ДПС у Хмельницькій області