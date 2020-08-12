На Хмельниччині службові зловживання директорки підприємства-підрядника завдали державі шкоди на чверть мільйона гривень

Підозрюваній доведеться відповідати за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Згідно санкції статей їй може загрожувати до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше слідчі Ізяславського відділення поліції за процесуального керівництва Шепетівської місцевої прокуратури встановили факт заволодіння бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт Ізяславського районного будинку культури.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що керівниця товариства-підрядника, зловживаючи своїм службовим становищем, підробила документи про кількість та вартість виконаних робіт та заволоділа бюджетними коштами в розмірі понад 230 тисяч гривень.

Наразі обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України уже скеровано на розгляд суду.

Зазначимо, що за вчинення службової недбалості при виконанні робіт з капітального ремонту Ізяславського районного будинку культури в суді уже доведено вину колишнього директора районного будинку культури та інженера з технічного нагляду

Сектор комунікації поліції Хмельницької області