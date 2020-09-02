На Хмельниччині військовослужбовець опинився на лаві підсудних за хабарі на ₴120 тисяч

80 тисяч гривень «відкату» одержав полковник ЗСУ за виграш у тендері та 40 тисяч гривень за «вирішення питання» ухилення від призову на строкову військову службу.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що до корупційної діяльності причетний начальник одного з відділів структурного підрозділу Міністерства оборони у місті Хмельницький. 80 тисяч гривень «відкату» йому заплатив директор комерційної структури за перемогу у тендері на постачання природнього газу для об’єктів МОУ м. Хмельницький на 2019-2020 рр.

Крім того, за «вирішення питання» ухилення від призову на строкову військову службу в ЗСУ військовослужбовець отримав 40 тисяч гривень. За цю суму він обіцяв вплинути на військового комісара одного з райвійськкоматів.

Затримали полковника у грудні 2019 року оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Нацполіції, спільно зі слідчими обласної поліції, управлінням Служби безпеки України в Хмельницькій області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Хмельницького гарнізону Західного регіону України.

31 серпня слідчі завершили досудове розслідування. Вже колишньому керівникові відділу інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом), а директорові товариства — за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України