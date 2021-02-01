На Хмельниччині викрили міжрегіональну злочинну групу фальшивомонетників

1 лютого правоохоронці одночасно провели 18 обшуків у Хмельницькій та Одеській областях, в ході яких вилучили сотні тисяч фальшивих гривень, а також купюр іноземних валют, спеціальні кліше, обладнання для виготовлення фальшивих грошей, зброю, наркотики тощо.

Організатори злочинної групи — 38-річний житель Хмельницького району, який відбував покарання за умисне вбивство і в кримінальному світі має статус так званого «смотрящого», а також 32-річний одесит, який теж раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю.

У Хмельницькому, Одесі та Одеській області вони підібрали собі цілий ряд виконавців, теж здебільшого раніше судимих, між якими чітко розподілили ролі: одні займались виготовленням фальшивих купюр, інші — їхньою передачею, треті — збутом. Переважно це була національна валюта номіналом у 500 гривень.

Сьогодні працівники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, колегами із кримінальної поліції за процесуального керівництва прокуратури та силової підтримки бійців КОРД провели масштабну спецоперацію із затримання членів злочинної групи із міжрегіональними зв’язками.

Одночасно у двох областях було проведено 18 санкціонованих обшуків, в ході яких правоохоронці вилучили сотні тисяч фальшивих гривень, а також купюри іноземних валют, спеціальні кліше, обладнання для виготовлення фальшивих грошей, зброю, наркотики тощо.

Частині фігурантів слідчі вже повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України, а одному із них ще й за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Підозрюваним може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На період досудового розслідування суд взяв зловмисників під варту із можливістю внесення застави в розмірі понад 180 тисяч гривень.

Наразі слідчо-оперативні заходи в рамках кримінального провадження тривають. Правоохоронці працюють над встановленням каналів збуту підроблених грошових коштів та інших осіб, які можуть бути причетними до вказаної протиправної діяльності.

Спецоперація проводилась за участі співробітників УСБУ в Хмельницькій області.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області