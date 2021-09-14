На Хмельниччині винуватця смертельної ДТП засуджено до 10 років позбавлення волі

Також Ярмолинецький районний суд зобов’язав 34-річного хмельничанина сплатити на користь потерпілих близько 2 мільйонів гривень.

Нагадаємо, аварія сталася 12 листопада 2020 року близько 18.57 години на автодорозі «Житомир — Чернівці» поблизу с. Скаржинці Ярмолинецького району.

На трасі зіткнулися два автомобілі «Шкода Октавія» під керуванням хмельничан 34 та 42 років.

У результаті ДТП 42-річний водій одного з автомобілів та 32-річний пасажир з іншого загинули на місці події. Дружина загиблого водія отримала тілесні ушкодження середнього ступеня важкості. Двоє 7-річних дітей, які перебували в салоні, не постраждали.

Згідно з висновком токсикологічної експертизи, у винуватця автоаварії в крові було виявлено 1,32 проміле етилового алкоголю.

Нещодавно Ярмолинецький районний суд закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав 34-річного хмельничанина винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) ККУ і визначив йому максимальний термін покарання — 10 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області