На Хмельниччині взяли під варту двох чоловіків, які вбили 50-річного шепетівчанина

Окрім вбивства, їм додатково оголосили про підозру за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 16 листопада близько 18-ї години до Шепетівського райуправління поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що у сусідній квартирі чути крики. Коли екіпаж патрульної поліції прибув на виклик, то виявили у відчиненій квартирі закривавленого потерпілого. Поліцейські викликали швидку. Під час надання медичної допомоги чоловік помер.

На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група. Як виявилось, під час скоєння злочину у квартирі перебувала 77-річна матір потерпілого. Проте жінка має серйозні вади зору, тож кривдників не бачила.

У ході вжитих оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили двох ймовірних підозрюваних у скоєнні вбивства. До опівночі обох розшукали і затримали. Затриманими виявились двоє місцевих жителів 33 та 37 років, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за грабежі і розбої.

Правоохоронці встановили, що напередодні ввечері зловмисники вживали спиртне спільно з потерпілим. Під час застілля їм стало відомо, що мати потерпілого отримала пенсію в розмірі 3150 гривень. Саме ці невеликі кошти і стали ласим шматком для затриманих. Аби заволодіти ними, чоловіки змовились та напали на потерпілого наступного дня. Дочекавшись вечора, вони увірвались до квартири знайомого та, погрожуючи йому і його матері ножем, відібрали кошти та мобільні телефони. Отримавши бажане, зловмисники жорстоко побили чоловіка та втекли.

Наразі обом чоловікам вже оголошено про підозру у вчиненні вбивства з корисливих мотивів та розбою. Їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення. На період досудового розслідування суд взяв чоловіків під варту без можливості внесення застави.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області